தமிழகத்தில் 4 நாட்களுக்கு லேசான மழை வாய்ப்பு: வானிலை ஆய்வு மையம்

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் சனிக்கிழமை முதல் நான்கு நாட்களுக்கு ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ”தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையால் சனிக்கிழமை முதல் நான்கு நாட்களுக்கு தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யும்.

சென்னையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23 டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும்.

தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதி மற்றும் அதையொட்டியுள்ள தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. தற்போது சுமார் ஆயிரத்து 500 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இது உருவாகும் வாய்ப்புள்ளது. அவ்வாறு உருவாகி நகரும்போதுதான், எந்தப் பகுதியில் மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்பது தெரியவரும்” என்று அதிகாரி கூறினார்.

