ஒக்கி புயலுக்கு உயிரிழந்த மீனவர் குடும்பத்துக்கு ரூ.20 லட்சம்: முதல்வர் பழனிசாமி அறிவிப்பு

ஒக்கி புயலில் சிக்கி படகு கவிழ்ந்து இறந்த குமரி மாவட்ட மீனவர் குடும்பத்துக்கு ரூ.20 லட்சம் வழங்கப்படும் என முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து இன்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், ”கன்னியாகுமரி மாவட்டம், அகஸ்தீஸ்வரம் மணக்குடியைச் சேர்ந்த ஆன்டனி ராஜ், விசைப்படகில் கேரளமாநிலம் கொல்லத்தில் இருந்து கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்றார். கடந்த நவ.30-ம் தேதி பெய்த பெருமழை, ஒக்கி புயலால் ஏற்பட்ட பலத்த காற்றின் காரணமாக படகு கவிழ்ந்து கடலில் மூழ்கி இறந்தார். இந்த செய்தி கேட்டு துயரமடைந்தேன்.

அவரது குடும்பத்துக்கு அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும், அவரது குடும்பத்துக்கு ரூ.20 லட்சம் வழங்கப்படும்” என்று முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

The storm resulted in the deaths of fishermen families repaired RS.20 lakh: cm Palaniswami announcement

Caught in a storm, repaired the boat capsized dead Kumari district fishermen family