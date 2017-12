ரூ.19,001 விலை குறைக்கப்பட்ட கூகுள் ஸ்மார்ட்போன்கள்

கூகுள் நிறுவனம் சமீபத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்த பிக்சல் ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை தற்காலிகமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுடெல்லி: கூகுள் நிறுவனத்தின் இரண்டாம் தலைமுறை பிக்சல் ஸ்மார்ட்போன்கள் இந்தியாவில் ரூ.61,000 முதல் துவங்குகிறது. கூகுள் பிக்சல் 2 ஸ்மார்ட்போன் ரூ.61,000 மற்றும் பிக்சல் 2 XL ஸ்மார்ட்போன் ரூ.73,000 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. எனினும் பிளிப்கார்ட் தளத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு விற்பனையில் பிக்சல் 2 ஸ்மார்ட்போன் ரூ.11,001 தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு ரூ.39,999 விலையிலும் கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டு கொண்டு பணம் செலுத்தும் போது ரூ.10,000 வழங்கப்பட்டது. தற்சமயம் கூகுள் வெளியிட்டுள்ள தகவல்களின் படி கூகுள் பிக்சல் 2 மற்றும் பிக்சல் 2 XL ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் தளங்களில் குறைக்கப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது. சமீபத்திய கூகுள் அறிவிப்பின் படி கூகுள் பிக்சல் 2 மற்றும் பிக்சல் 2 XL ஸ்மார்ட்போன்கள் முறையே ரூ.11,001 மற்றும் ரூ.8,001 குறைக்கப்பட்டு ரூ.41,999 மற்றும் ரூ.56,999 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இத்துடன் மாத தவணை முறை மற்றும் தேர்வு செய்யப்பட்ட வங்கி கார்டுகளை கொண்டு பணம் செலுத்தும் போது அதிபட்சம் ரூ.8,000 கேஷ்பேக் வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட விலை பட்டியல்: – 64 ஜிபி கூகுள் பிக்சல் 2 ஸ்மார்ட்போன் ரூ.19,001 தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு தற்சமயம் ரூ.41,999க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதில் வங்கி சலுகையும் பொருந்தும். – 128 ஜிபி பிக்சல் 2 ஸ்மார்ட்போன் ரூ.19,001 தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு தற்சமயம் ரூ.50,999க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதில் வங்கி சலுகை பொருந்தும். – 64 ஜிபி பிக்சல் 2 XL ஸ்மார்ட்போன் ரூ.16,001 தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு ரூ.56,999 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதில் வங்கி சலுகை பொருந்தும். – 128 ஜிபி பிக்சல் 2 XL ஸ்மார்ச்போன் ரூ.16,001 தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு ரூ.65,999 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதில் வங்கி சலுகை பொருந்தும். புதிய பிக்சல் ஸ்மார்ட்போன்கள் பிளிப்கார்ட் மற்றும் ஆஃப்லைன் வர்த்தக தளங்களில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் பிளிப்கார்ட் தளத்தில் பழைய ஸ்மார்ட்போன்களை எக்சேஞ்ச் செய்யும் போது ரூ.18,000 வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இதுவரை…

Source: Maalaimalar

