கோப்புகள் மாயமான விவகாரம்: தற்கொலை செய்த முன்னாள் பதிவாளர் உயர்கல்வித்துறை செயலருக்கு கடிதம்

சேலம்: சேலம் கருப்பூரில் செயல்பட்டு வரும் பெரியார் பல்கலைக்கழக உடற்கல்வி இயக்குநராக இருந்த அங்கமுத்து, கடந்த 2012-2015ம் ஆண்டு வரை பதிவாளராக பதவி வகித்தார். அவரது பதவி காலத்தில் நடந்த பணி நியமனங்களில் முறைகேடு நடந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்ததையடுத்து, அதுதொடர்பான கோப்புகளை ஒப்படைக்குமாறு, பல்கலைக்கழகம் சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டது. இந்த விவகாரம் குறித்து சேலம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்நிலையில் கடந்த 18ம்தேதி, முன்னாள் பதிவாளர் அங்கமுத்து, தற்கொலை செய்து கொண்டார். இறப்பதற்கு முன்பு கோப்புகள் மாயமான விவகாரம் தொடர்பாக, உயர்கல்வித்துறை செயலர் சுனில் பாலிவாலுக்கு கடந்த மாதம், பதிவாளர் அங்கமுத்து அனுப்பிய விளக்கக்கடிதம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

அதில் ‘கடந்த நவம்பர் 10ம்தேதி தங்களை சந்தித்து விளக்கம் அளித்தபோது தாங்கள் கூறியபடி, கோப்புகள் சம்பந்தமாக முன்னாள் துணைவேந்தர் சுவாமிநாதனை பலமுறை தொலைபேசியில் ெதாடர்பு கொண்டேன். அவரிடம் இருந்து எவ்விதமான பதிலும் கிடைக்கவில்லை. அவரது வீடு பூட்டியிருந்தது. பல்கலைக்கழக 23 தொகுப்பூதிய பணியாளர்கள் சம்பந்தமான கோப்புகள், தேர்வாணையர் அலுவலக உதவியாளர் குழந்தைவேலு மற்றும் பதிவாளர் அலுவலக நேர்முக உதவியாளர் நெல்சன் ஆகியோரிடம் உள்ளதாக, சம்பந்தப்பட்ட 23 தொகுப்பூதிய பணியாளர்கள் மூலமாக அறிந்து கொண்டேன்,’ என அந்த கடிதத்தில் கூறியுள்ளார். இந்த கடிதம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வரும் போலீசார், விரைவில் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள இருவரிடமும் விசாரணை நடத்தவுள்ளதாக தெரிகிறது.

