கன்னியாகுமரிக்கு வந்த முதல்வரின் சட்டை பையில் மோடி போட்டோ இருப்பது போல் மார்பிங்: டி.டி.வி. ஆதரவாளர் கைது

நாகர்கோவில்: முதல்வர் பழனிசாமி சட்டை பையில் மோடி போட்டோ இருப்பது போல் மார்பிங் செய்து பேஸ்புக்கில் படம் வெளியிட்ட டி.டி.வி. ஆதரவாளர் குமரியில் கைது செய்யப்பட்டார். பிரதமர் மோடி கடந்த 19ம்தேதி ஓகி புயல் பாதிப்பை பார்வையிட கன்னியாகுமரி வந்தார். அவரை வரவேற்பதற்காக, முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் கன்னியாகுமரி வந்திருந்தனர். பிரதமர் மோடியை, முதலமைச்சர் பழனிசாமி வரவேற்கும் புகைப்படங்கள் ஊடகங்களில் வெளியாகி இருந்தன. இந்த நிலையில், அலெக்ஸ் பாண்டி என்பவர், முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சட்டைப்பையில் இருந்த, முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா படத்தை மார்பிங் செய்து, மோடி இருப்பது போல் மாற்றினார். பின்னர் இதை தனது முகநூல் பக்கத்திலும் வெளியிட்டு இரு்ந்தார். இதை பார்த்து நாகர்கோவில் கீழராமன்புதூர் பகுதியை சேர்ந்த குமரி மாவட்ட அதிமுக வழக்கறிஞர்அணி இணை செயலாளராக உள்ள வக்கீல் கனகராஜ்(45), கன்னியாகுமரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதன் பேரில், கன்னியாகுமரி போலீசார் விசாரணை நடத்தி, தகவல் தொழில் நுட்பத்தை தவறாக பயன்படுத்துதல், அவதூறு பரப்புதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிந்து, கன்னியாகுமரியில் பழ வியாபாரம் செய்து வரும் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள எம்.பாரப்பட்டியை சேர்ந்த அலெக்ஸ் பாண்டியை கைது செய்தனர். இவர் டி.டி.வி . தினகரனின் ஆதரவாளர் என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

