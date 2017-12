காவிரியில் மூழ்கி கர்நாடக வாலிபர்கள் 3 பேர் பலி

ஒகேனக்கல்: கர்நாடகாவை சேர்ந்த பாலிடெக்னிக் மாணவர்கள் நேற்று ஒகேனக்கல்லுக்கு சுற்றுலா வந்தனர். ஆலாம்பாடி பகுதியில் குளித்து கொண்டிருந்தபோது கர்நாடக மகடி ேராடு பகுதியை சேர்ந்த லட்சுமணன் மகன் சந்தோஷ்(22) என்பவர், ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்டார். இதை பார்த்த அவரது நண்பர்களான கனகபுரா சாத்தனூரைச் சேர்ந்த ரமேஷ் மகன் பாலாஜி(22), உத்திரஅள்ளியை சேர்ந்த ரமேஷ் மகன் எஸ்சாஷ்(18) ஆகியோர் காப்பாற்ற முயன்றனர். அப்போது, மூன்று ேபரும் ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்டனர். தீயணைப்பு துறையினர் நேற்று மாலை எஸ்சாஷ், பாலாஜி ஆகியோரின் உடலை மீட்டனர். சந்தோஷின் உடலை தேடி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

