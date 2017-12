தேசிய ஊட்டச்சத்து திட்டத்தின் கீழ் அங்கன்வாடியில் உணவு சாப்பிடும் குழந்தைகளுக்கும் இனி ஆதார் கட்டாயம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

புதுடெல்லி: தேசிய ஊட்டச்சத்து திட்டத்தின் கீழ் அங்கன்வாடியில் உணவு சாப்பிடும் குழந்தைகளுக்கும் இனி ஆதார் கட்டாயம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. பாராளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த 15-ம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று மக்களவையில் கேள்வி நேரத்தின்போது பேசிய மத்திய குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் நலத்துறை இணைமந்திரி வீரேந்திர குமார், இனி ஊட்டச்சத்து திட்டத்தின் கீழ் அங்கன்வாடிகளில் உணவு சாப்பிடும் குழந்தைகளுக்கும் ஆதார் அட்டை அவசியம், என தெரிவித்தார். இது தொடர்பாக அவர் கூறியதாவது:- அரசு நலத்திட்டங்களை பெறுவதற்கும், மானியங்கள் உள்ளிட்டவைகளை பெறுவதற்கும் ஆதார் அடையாள அட்டையாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தேசிய ஊட்டச்சத்து திட்டத்தின் கீழ் அங்கன்வாடிகளில் உணவு சாப்பிடும் குழந்தைகளுக்கும் ஆதார் பதிவு அவசியமாகிறது. எனவே, ஆதார் அட்டை இல்லாத ஊட்டச்சத்து சாப்பிடும் குழந்தைகளுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கும் பணி விரைவில் தொடங்கப்படும். அதுவரை பிற அடையாள அட்டைகளை காட்டி குழந்தைகள் அங்கன்வாடி மையங்களில் அளிக்கப்பட்டுவரும் சேவைகளை பெறலாம். இதன் மூலம் தனிப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து விவரங்களை ஆதார் அட்டை உதவியுடன் பெற முடியும். இது தவிர குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள ஊட்டசத்து நிலையையும் அறிய முடியும். இவ்வாறு அவர் பேசினார். மற்றொரு கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், ‘‘அங்கன்வாடிகளுக்கு குழந்தைகள் வராமல் போலியாக வருகை பதிவு செய்யப்படுவதை இதுவரை கண்டறியமுடியவில்லை” என தெரிவித்தார்.

Source: Maalaimalar

