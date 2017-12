செங்கம் அருகே லாரி மீது சுற்றுலா வேன் மோதல் : 3 பெண்கள் உயிரிழப்பு

செங்கம்: செங்கம் அருகே சுற்றுலா வேன் லாரி மீது மோதியதில் 3 பெண்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேல்செங்கத்தில் நடந்த விபத்தில் சரிதா(35), சாந்தி(45) ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். படுகாயம் அடைந்த வசந்தி(26) என்ற பெண் சிகி்ச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார். இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

On the tourist van truck collision near Chengam 3 women’s loss

Chengam: Chengam near tourist van collided with a truck in 3 women parithabam