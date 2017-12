அரசியல் வருகை எப்போது?- விரைவில் அறிவிக்கிறார் ரஜினிகாந்த்; தமிழருவி மணியனுடன் திடீர் சந்திப்பு

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது அரசியல் வருகை குறித்து இம்மாத இறுதிக்குள் தெரிவிப்பார் என்று கூறப்படுகிறது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் கடந்த மே மாதத்தில் திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், கரூர் உட்பட 15 மாவட்ட ரசிகர்களை சென்னையில் சந்தித்தார். ‘‘என் பெயரைப் பயன்படுத்தி சில அரசியல்வாதிகள் ஆதாயம் பெற்றனர். ரசிகர்களாகிய உங்களையும் பயன்படுத்திக் கொண்டனர். நான் அரசியலுக்கு வந்தால், பணம் சம்பாதிக்க நினைப்பவர்களை அருகில் சேர்க்க மாட்டேன். இங்கு சிஸ்டம் கெட்டுப் போயிருக்கிறது. போருக்குத் தயாராகுங்கள்’’ என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் அவர் பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மற்ற மாவட்ட ரசிகர்களை விரைவில் சந்திப்பார் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால், படப்பிடிப்புகளில் அவர் தீவிரமாக இறங்கியதால், ரசிகர்கள் சந்திப்புதள்ளிவைக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், 2-ம் கட்டமாக, சென்னையில் வரும் 26-ம் தேதி முதல் 31-ம் தேதி வரை அவர் மீண்டும் ரசிகர்களை சந்திக்க இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரவேண்டும் என்று தொடர்ந்து கூறிவரும் காந்திய மக்கள் இயக்கத் தலைவர் தமிழருவி மணியன் சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள ரஜினிகாந்த் இல்லத்துக்கு நேற்று சென்று அவரை சந்தித்தார்.

தற்போதைய அரசியல் நிலவரங்கள் குறித்து அவர்கள் இருவரும் பேசியுள்ளனர். இது வழக்கமான சந்திப்புதான் என்று தமிழருவி மணியன் பின்னர் தெரிவித்தார்.

வரும் 26-ம் தேதி முதல் 31-ம் தேதி வரை நடக்கும் ரசிகர்கள் சந்திப்புக்கு நடுவே, ஒருநாளில் செய்தியாளர்களை ரஜினிகாந்த் சந்திப்பார் என்றும், அவரது அரசியல் பிரவேசம் குறித்து அப்போது முக்கிய தகவலை வெளியிடுவார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Source: The Hindu

English summary

As soon as he announces a political visit, when?-rajinikanth; The sudden meeting with tamilaruvi Manian

Actor rajinikanth over his political visit by the end of this month, said