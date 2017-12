சேலம்: மேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து 149 கன அடியாகவும், நீர்மட்டம் 71.7 அடியாகவும் உள்ளது. அணையின் நீர்மட்டம் கடந்த 9 நாள்களில் 7.53 அடி குறைந்துள்ளது. தற்போது மேட்டூர் அணையிலிருந்து 7,900 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

7,900 cubic feet of water from Mettur dam

Salem: waterways of the Mettur dam, the water level is 71.7 149 cubic feet adiagavu