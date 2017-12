வெற்றி பெறுவேன் தினகரன் உறுதி

ஆர்.கே.நகரில் உறுதியாக நான் வெற்றி பெறுவேன் என்று சுயேச்சையாக போட்டியிட்ட தினகரன் தெரிவித்தார்.

மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது: ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரிப்பதற்காக பெங்களூரு சிறையில் இருக்கும் சசிகலாவுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது குறித்து எனக்கு எதுவும் தெரியாது. ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் உறுதியாக வெற்றி பெறுவேன். எனக்கும், திமுகவுக்கும் மட்டுமே ஆர்.கே.நகரில் போட்டி இருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஒரு எம்எல்ஏ-வாக சிறப்பாக செயல்படுவேன் என்றார்.

