உதகை: உதகை அருகே நெருப்பு மூட்டி குளிர்காய்ந்தபோது மூச்சுதிணறல் ஏற்பட்டு காலாளி உயிரிழந்துள்ளார். கேத்தியில் தனியார் பொறியியல் கல்லூரி அறையில் காவலாளி சண்முகம் மூச்சுதிணறலால் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மூச்சுதிணறல் ஏற்பட்ட மற்றொரு காவலாளி கிருஷ்ணன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

The loss of the CIA near Ooty Lal keepers

Near Ooty Ooty: fires caused by kulirkainthabothu mootchuthinaral