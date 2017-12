ரிலையன்ஸ் ஜியோ: குறைந்த விலையில் இரண்டு புதிய சலுகைகள் அறிவிப்பு?

2018 புத்தாண்டை முன்னிட்டு ரிலையன்ஸ் ஜியோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு இரண்டு புதிய சலுகைகளை குறைந்த விலையில் அறிவித்துள்ளது.

புதுடெல்லி: ரிலையன்ஸ் ஜியோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு 2018 புத்தாண்டை முன்னிட்டு இரண்டு புதிய சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்த விலையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள புதிய சலுகைகளில் தினசரி டேட்டா வழங்கப்படுகிறது. டேட்டா மட்டுமின்றி வாய்ஸ் காலிங், தேசிய ரோமிங், எஸ்.எம்.எஸ். மற்றும் ஜியோ செயலிகளை பயன்படுத்தும் வசதி பிரைம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ரூ.199க்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள முதல் சலுகையில் தினமும் 1.2 ஜிபி 4ஜி டேட்டா 28 நாட்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் வாடிக்கையாளர்கள் 33.6 ஜிபி வரை அதிவேக டேட்டாவினை ஒரு ஜிபி டேட்டா ரூ.6க்கு பெற முடியும். இத்துடன் ஜியோவின் வாய்ஸ் கால் மற்றும் இதர சலுகைகளும் வழங்கப்படுகிறது. இத்துடன் அறிவிக்கப்பட்ட ரூ.299 திட்டத்தில் தினமும் 2 ஜிபி டேட்டா 28 நாட்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. தினசரி டேட்டாவை பயன்படுத்தியதும் இண்டர்நெட் வேகம் நொடிக்கு 128 கேபியாக குறைக்கப்படும். இத்துடன் முந்தைய திட்டத்தில் கிடைக்கும் அனைத்து சலுகைகளும் வழங்கப்படுகிறது. எனினும் புதிய சலுகை குறித்த அறிவிப்பு ஜியோ அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் பதிவிடப்படவில்லை.

ஜியோ பிரீபெயிட் சலுகைகள்: புதிய சலுகைகள் மட்டுமின்றி ஜியோ பல்வேறு இதர சலுகைகளையும் வழங்கி வருகிறது. அதன்படி ரூ.149 திட்டத்தில் 4 ஜிபி டேட்டா 28 நாட்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ரூ.399 திட்டத்தில் 70 நாட்களுக்கும், ரூ.459 திட்டத்தில் 84 நாட்கள் வேலிடிட்டி மற்றும் ரூ.499 திட்டத்தில் 91 நாட்கள் வேலிடிட்டி வழங்கப்படுகிறது. இந்த திட்டங்கள் அனைத்திலும் வாடிக்கையாளர்கள் தினமும் 1 ஜிபி டேட்டா பயன்படுத்த முடியும். ரூ.509 செலுத்துவோர் 49 நாட்களுக்கு தினமும் 2 ஜிபி டேட்டா பயன்படுத்த முடியும். ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போன்று அனைத்து சலுகைகளிலும் இலவச வாய்ஸ் காலிங், தேசிய ரோமிங், எஸ்.எம்.எஸ். மற்றும் ஜியோ சேவைகளை பயன்படுத்தும் வசதி பிரைம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. சமீபத்தில் ஜியோ தனது கேஷ்பேக் திட்டத்தில் சேர்வதற்கான கால அவகாசத்தை நீட்டித்தது. நவம்பர் மாத வாக்கில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட கேஷ்பேக் சலுகையை கொண்டு வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.399க்கும் அதிகமாக செலுத்தி ரீசார்ஜ் செய்யும் போது ரூ.2,599 மதிப்புள்ள சலுகைகளை பெற முடியும். முன்னதாக டிசம்பர் 15-ம் தேதி வரை வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்ட இந்த சலுகை தற்சமயம் டிசம்பர் 25 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை…

Source: Maalaimalar

