அரசியலுக்கு வர விரும்பாமல் சட்டசபை பியூன் வேலையை தேர்வு செய்த எம்.எல்.ஏ. மகன்

அரசியல்வாதிகளின் பிள்ளைகள் அரசியல் வாரிசாக அரசியலுக்கு வருவதையே விரும்புவார்கள். ஆனால் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஒரு எம்.எல்.ஏ.வின் மகன் அரசின் பியூன் வேலைக்கு சென்றுள்ளார்.

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜம்வா ராம்சார் தொகுதியில் பா.ஜனதா சார்பில் போட்டியிட்டு எம்.எல்.ஏ.வாக இருப்பவர் ஜக்தீஸ் நாராயணன் மீனா. இவருக்கு 4 மகன்கள். மூத்தமகன் ராம்கி‌ஷன் பிளஸ்-2 வரை படித்துள்ளார். அதற்கு மேல் படிக்காத ராம்கி‌ஷன் தனது சகோதரர்களுடன் விவசாயத்தை கவனித்து வந்தார். சமீபத்தில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் குரூப்-4 தேர்வு நடந்தது. அந்த தேர்வை எழுதிய ராம்கி‌ஷனுக்கு பியூன் வேலை கிடைத்துள்ளது. சட்டமன்றத்துக்கு 18 பியூன்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள். அதில் ராம்கி‌ஷனும் ஒருவர். மற்ற அரசியல்வாதிகளைப் போல் மகனை ஏன் அரசியலுக்கு கொண்டு வரவில்லை என்ற கேள்விக்கு ‘அவர் அரசியலை விரும்பவில்லை. மேலும் அரசியல் எல்லோரும் கையில் தேனீர் வைத்திருப்பது போல் அல்ல என்றார் மீனா எம்.எல்.ஏ. ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பதவியில் இருக்கும் எம்.எல்.ஏ. மகன் மிக சாதாரணமான அரசின் கடைநிலை ஊழியர் பதவிக்கு வருவது இது 2-வது சம்பவம். ஏற்கனவே ஹீராலால் வர்மா என்ற பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ.வின் மகன் ஹன்ஸ்ராஜ் 2015-ம் ஆண்டு இதேபோல் குரூப்-4 தேர்வு எழுதி அரசு வேளாண் விற்பனை நிலையத்தில் பியூன் வேலைக்கு சென்றார். ஹீராலால் வர்மா டோங்க் மாவட்டத்தில் இருந்து இரண்டு முறை பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. வாக வெற்றி பெற்றுள்ளார். அரசு பணியில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர். மகன் 8-ம் வகுப்பு வரைதான் படித்தார். அவருக்கு படிப்பு வராததால் அரசு தேர்வுக்கு பயிற்சி எடுத்து வேலைக்கு சென்றதாக கூறினார். இதற்கிடையில் ஆளும் பா.ஜனதா அரசு வேலை வாய்ப்புகளை கட்சிகாரர்களுக்கு வழங்கி வருவதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டி உள்ளது.

