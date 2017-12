முதல்முறையாக இன்று தமிழகம் வருகிறார் குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த்!

சென்னை: குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் 2 நாள் பயணமாக இன்று தமிழகம் வருகிறார்.

நாட்டின் 14வது குடியரசுத் தலைவராக கடந்த ஜூலை மாதம் ராம்நாத் கோவிந்த் பதவியேற்றார். இந்நிலையில் குடியரசு தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு ராம்நாத் கோவிந்த் முதல் முறையாக இன்று தமிழகம் வருகிறார்.

டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் மதுரை வரும் அவர் அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டரில் ராமேஸ்வரம் அருகே உள்ள மண்டபம் பகுதிக்கு செல்கிறார். அங்கிருந்து கார் மூலம் ராமேஸ்வரம் செல்லும் குடியரசுத் தலைவர் ராமநாதசாமி கோவிலில் தரிசனம் செய்கிறார்.

பின்னர் அங்குள்ள மீன பிரதிநிதிகளை சந்திக்கும் அவர் பகல் 1 மணிக்கு மேல் மணியளவில் பேய்க்கரும்பில் உள்ள முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல்கலாம் நினைவிடத்துக்கு சென்று ராம்நாத் கோவிந்த் மரியாதை செலுத்துகிறார். பின்னர், மதுரைக்கு காரில் செல்லும் அவர் அங்கிருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வருகிறார்.

மாலை சென்னை கிண்டி லீ ராயல் மெரிடியன் ஓட்டலில் நடக்கும் 32-வது இந்தியன் என்ஜினீரிங் மாநாட்டு நிறைவு விழாவில் பங்கேற்கும் குடியரசுத் தலைவர் இரவு கிண்டியில் உள்ள கவர்னர் மாளிகையில் தங்குகிறார். நாளை காலை அரசியல் பிரமுகர்களை சந்திக்கும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மீண்டும் விமானம் மூலம் டெல்லிக்கு புறப்பட்டு செல்கிறார்.

குடியரசுத் தலைவர் வருகையை முன்னிட்டு சென்னை மற்றும் மதுரை விமான நிலையங்களில் பலத்த பாதுகாப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் ராமேஸ்வரம் ராமநாதசாமி கோவில் மற்றும் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமின் நினைவிடம் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் உச்சக்கட்ட பாதுகாப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

