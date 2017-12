சென்னை – கும்மிடிப்பூண்டி இடையே பராமரிப்பு பணிகள்: புறநகர் ரயில் சேவையில்இன்றும், நாளையும் மாற்றம் – தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

சென்னை – கும்மிடிப்பூண்டி இடையே பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் இன்றும், நாளையும் (டிச.23, 24) புறநகர் ரயில் போக்குவரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே நேற்று வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: சென்னை மூர்மார்க்கெட் காம்ப்ளக்ஸில் (எம்.எம்.சி.) இருந்து பகல் 12.20 மணிக்குப் புறப்படும் எம்.எம்.சி. – கும்மிடிப்பூண்டி புறநகர் ரயில் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து பகல் 11.40 மணி, பிற்பகல் 2.40 மணிக்குப் புறப்படும் கும்மிடிப்பூண்டி –எம்.எம்.சி. புறநகர் ரயிலும் முழு வதுமாக ரத்து செய்யப்படுகின்றன.

எம்.எம்.சி.யில் இருந்து காலை 10.25, 11.35, பிற்பகல் 1.25 மணிக்குப் புறப்படும் எம்.எம்.சி. – கும்மிடிப்பூண்டி மின்சார ரயில்கள் எண்ணூர் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து காலை 10.50, பகல் 12.55, பிற்பகல் 1.35 மணிக்குப் புறப்படும் கும்மிடிப்பூண்டி – எம்.எம்.சி. மின்சார ரயில் கும்மிடிப்பூண்டி – எண்ணூர் இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயில்கள் எண்ணூரில் இருந்து எம்.எம்.சி. வரை இயக்கப்படும்.

எண்ணூரில் ரயில் நிற்கும்

சென்னை சென்ட்ரல் – விஜயவாடா பினாகினி எக்ஸ்பிரஸ் எண்ணூரில் 10 நிமிடங்கள் நின்று செல்லும். எம்.எம்.சி. – சூலூர்பேட்டை மெயின் லைனில் செல்லும் மின்சார ரயில் திருவொற்றியூரில் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை நின்றுசெல்லும். மேற்கண்ட இரண்டு நாட்களும் கும்மிடிப்பூண்டி – சூலூர்பேட்டை மின்சார ரயில் கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து பகல் 2 மணிக்குப் புறப்பட் டுச் செல்லும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது

