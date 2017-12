2ஜி வழக்கின் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும்: ஜி.ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தல்

2ஜி அலைக்கற்றை வழக்கில் சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து சிபிஐ மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக நேற்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: 2ஜி அலைக்கற்றை ஒதுக்கீட்டுக்கான உரிமம் வழங்கப்பட்டதில் மத்திய அரசுக்கு ரூ.1.76 லட்சம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்திய தணிக்கை அதிகாரி அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது.

இந்த ஒதுக்கீடுகளை தவறான முறையில் பெற்றதற்காக சில தொலைதொடர்பு நிறுவனங்களை உச்ச நீதிமன்றம் கண்டித்தது. மேலும் 122 நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அலைக்கற்றை உரிமங்களையும் நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது. அதைத்தொடர்ந்தே அலைக்கற்றை ஒதுக்கீட்டு முறைகேடு தொடர் பாக சிபிஐ இரண்டு வழக்கு களையும் அமலாக்கத்துறை ஒரு வழக்கையும் நடத்தியது.

கடந்த 7 ஆண்டுகளாக நடந்து வந்த இந்த வழக்குகளில் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. குற்றச்சாட்டுக்கள் உரிய ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்க சிபிஐ தவறிவிட்டதாகவும் சிறப்பு நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

எனவே, அலைக்கற்றை ஒதுக்கீட்டு முறைகேட்டால் நாட்டுக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய இழப்பீட்டுக்கு காரணமான உண்மை குற்ற வாளிகளை நீதிமன்றத்தின் முன்னால் நிறுத்தி குற்றத்தினை நிரூபிக்க வேண்டிய பொறுப்பு சிபிஐக்கும் அமலாக்கத்துறைக்கும் உள்ளது. இதன் மூலமே குற்றமிழைத்தோர் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

எனவே, சட்டரீதியாக அனைத்து மேல்நடவடிக்கைகளைய சிபிஐயும் அமலாக்கத்துறையும் எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

Source: The Hindu

