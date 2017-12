கன்னியாகுமரி : அருமனை கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் ஊர்வலம் நடத்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தடை விதித்துள்ளது. கிறிஸ்துமஸ் விழா மேடையை வேலியிடப்பட்ட இடத்தில் அல்லது மைதானத்துக்குள் அமைக்கவும் நீதிமன்றம் சிபாரிசு செய்துள்ளது.

