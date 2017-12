திருவண்ணாமலை: செய்யாறில் வீட்டின் மாடியில் துணி உலர வைக்கும்போது மின்சாரம் தாக்கி கார் ஓட்டுநர் பலியாகியுள்ளார். துணியை காயவைக்கும்போது தவறுதலாக மின்கம்பி மீது உரசி மின்சாரம் பாய்ந்ததில் கண்ணன் உயிரிழந்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

