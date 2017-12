ஆர்.கே. நகர் தேர்தலில் அ.தி.மு.க.வின் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது என அமைச்சர் உதயகுமார் கூறினார்.

Source: Maalaimalar

English summary

The chances of success in the election, r.k. Nagar has very bright: Minister Udayakumar

R.k. Nagar in the elections, the AIADMK’s chances of success that brightly is Amman