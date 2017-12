தேசிய விவசாயிகள் தினம்: மத்திய, மாநில அரசுகள் விவசாயத்தை பாதுகாக்க விவசாயிகளின் கோரிக்கை

திருவாரூர்: முன்னாள் பிரதமர் சவுத்ரி சரண் சிங்கின் பிறந்தநாளான இன்று தேசிய விவசாயிகள் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. இன்றைய தினத்தில் விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளில் அரசு உரிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இந்தியாவின் முதுகெழும்பாக இருக்கும் விவசாய தொழிலில் 60% பேர் ஈடுப்பட்டுள்ளனர். பசுமை புரட்சியின் பாதிப்புகள் மண் வளத்தை நஞ்சாக்கி இருந்தலும், விவசாயிகளின் தொடர் உழைப்பால் ஆண்டிற்கு 263 மில்லியன் டன் உணவு பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இப்படி விவசாயத்தில் பல சாதனைகள் தொடர்ந்தாலும் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக நீர் மேலான்மை இல்லாததால் முப்போக சாகுபடி செய்யப்பட்ட நிலத்தில் தற்போது ஒருபோக சாகுபடிக்கு கூட வழியில்லை என்று விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். விவசாய ஈடுபொருட்களின் விலை ஏற்றம் உற்பத்திக்கு ஏற்ற விலை கிடைக்காதது உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளாலும் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல் வங்கிகளில் கடன் கிடைப்பது இல்லை என்றும் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். ஊருக்கே உணவளிக்கும் விவசாய பிரச்சனைகளில் மத்திய மாநில அரசுகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளனர். நீர்நிலைகளை சீரமைத்து எப்போதும் தண்ணீர் கிடைக்க வழிவகுக்க வேண்டும் என்றும் நீர் மேலான்மைக்கு தனித்துறை அளிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The national farmers ‘ day: the Central and State Governments to protect farmers ‘ demand for agriculture

Tiruvarur district: former Prime Minister Choudhary Charan Singh’s birthday today, nation