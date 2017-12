சென்னை : 2ஜி வழக்கில் விடுதலையான கனிமொழி, ஆ. ராசாவை வரவேற்க மு.க. ஸ்டாலின் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்துள்ளார். திமுக முதன்மை செயலர் துரைமுருகன், டி.ஆர்.பாலு, பொன்முடி ஆகியோரும் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Kanimozhi, a. Raza MK to greet. Stalin airport visit

