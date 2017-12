தேன்கனிக்கோட்டையில் கடும் பனிப்பொழிவு நிலவுவதால் யானைகளை விரட்டுவதில் சிக்கல்

தேன்கனிக்கோட்டை: தேன்கனிக்கோட்டை வனப்பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள 40 யானைகள், தொடர் அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. மரகட்டா, நொகனூர், சின்னபூதுகோட்டை, சந்தனப்பள்ளி, இருதுக்கோட்டை, ஏணிமுச்சந்திரம், ஆலல்லி, அத்திக்கோட்டை, ஜர்கலட்டி ஆகிய பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து, ராகி போர், துவரை, அவரை உள்ளிட்ட தோட்டங்களை நாசம் செய்து வருகின்றன. யானைகளை விரட்டும் பணியில், வனத்துறையினர் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகினறனர். இந்நிலையில், நேற்று 40 யானைகளும், வட்டவடிவுபாறை பகுதியில் தஞ்சமடைந்தன. இந்த யானைகளை நிரந்தரமாக, கர்நாடக வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். தேன்கனிக்கோட்டை பகுதியில் கடந்த 2 நாட்களாக வழக்கத்தை விட அதிகளவில் பனிப்பொழிவு நிலவி வருகிறது. எதிரில் நிற்பவர்கூட தெரியாத அளவுக்கு பனிமூட்டம் இருப்பதால்,

யானைகளை கண்காணிப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனிடையே யானைகள் உணவு தேடி பல்வேறு இடங்களில் சுற்றி வருவதால், அதிகாலை நேரங்களில் பொதுமக்கள் வெளியில் நடமாட வேண்டாம் என வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். ஓசூர் வனப்பகுதிக்கு திரும்பிய 5 யானைகள் தேன்கனிகோட்டை வனப்பகுதியில் சுற்றித்திரிந்து வரும் யானைகளில், 5 யானைகள் நேற்று தனியாக பிரிந்து ஓசூர் அருகேயுள்ள சானமாவு வனப்பகுதிக்கு மீண்டும் வந்தன. இதனால் சானமாவு, பீர்ஜேப்பள்ளி, பென்னிக்கல், ராமபுரம், போடூர், ஆழியாளம், காமன்தொட்டி, பன்னப்பள்ளி, குக்களப்பள்ளி உள்ளிட்ட கிராம பகுதியை சேர்ந்த விவசாயிகளும், கால்நடைகளை மேய்க்க செல்பவர்களும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Heavy snowfall in the denganikottai since the existence of elephants in driving problem

Denkanikottai: forest in denkanikottai has 40 elephants, camping