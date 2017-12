ஒன்பிளஸ் 6 ஸ்மார்ட்போனில் இன்-ஸ்கிரீன் கைரேகை ஸ்கேனர் வழங்கப்படலாம்

ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தின் அடுத்த ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போனில் இன்-ஸ்கிரீன் கைரேகை ஸ்கேனர் வழங்கப்பட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

புதுடெல்லி: ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தின் அடுத்த ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போன்- ஒன்பிளஸ் 6 சார்ந்த தகவல்கள் இணையத்தில் வெளியாக துவங்கியுள்ளன. மார்ச் 2018-இல் வெளியாக இருப்பதாக கூறப்படும் ஒன்பிளஸ் 6 ஸ்மார்ட்போனின் டிஸ்ப்ளே அடியில் கைரேகை ஸ்கேனர் வழங்கப்படலாம் என்றும் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 845 பிராசஸர் வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. குவாலம்காம் நிறுவனத்தின் ஸ்னாப்டிராகன் 845 பிராசஸர் சமீபத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இத்துடன் ஒன்பிளஸ் 6 ஸ்மார்ட்போனில் ஆப்பிள் ஐபோன் X மாடலில் வழங்கப்பட்டதை போன்ற முக அங்கீகார வசதியும் வழங்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. ஐபோன் X போன்றே ஒன்பிளஸ் 6 ஸ்மார்ட்போனிலும் 3D கேமரா மாட்யூல் வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. இவ்வகை கேமராக்கள் இன்ஃப்ராரெட் வெளிச்சத்தை பயன்படுத்தி ஆழத்தை கணக்கிடும் என கூறப்படுகிறது. ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு நான்கு முதல் ஆறு மாத இடைவெளியில் புதிய அப்கிரேடுகளை வழங்கி வரும் ஒன்பிளஸ் இதே வழக்கத்தை கடைபிடிக்கும் பட்சத்தில் மார்ச் 2018-இல் புதிய ஸ்மார்ட்போனினை அறிமுகம் செய்யலாம் என கூறப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு ஜூன் மாத வாக்கில் ஒன்பிளஸ் 5 வெளியிடப்பட்டு, அக்டோபர் மாத வாக்கில் ஒன்பிளஸ் 5T ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒன்பிளஸ் 5T ஸ்மார்ட்போனில் புதிய வடிவமைப்பு வழங்கி இருந்தது. அதன்படி புதிய ஸ்மார்ட்போனில் 6.0.1 இன்ச் பெசல்-லெஸ் டிஸ்ப்ளே வழங்கப்பட்டது. மற்ற அம்சங்கள் முந்தைய ஒன்பிளஸ் 5 போன்றே வழங்கப்பட்டது. குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 825 பிராசஸர் மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு நௌக்கட் இயங்குதளம் கொண்டு இயங்கும் ஒன்பிளஸ் 5T டேஷ் சார்ஜ் வசதி கொண்ட 3300 எம்ஏஎச் பேட்டரி மூலம் சக்தியூட்டப்படுகிறது. இத்துடன் 16 எம்பி + 20 எம்பி டூயல் பிரைமரி கேமரா, 16 எம்பி செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. 6 ஜிபி ரேம், 64 ஜிபி இன்டெர்னல் மெமரி மற்றும் 8 ஜிபி ரேம், 128 ஜிபி இன்டெர்னல் மெமரி என இரண்டு வித மெமரிக்களில் கிடைக்கிறது. ஒன்பிளஸ் 5T ஸ்மார்ட்போன் 6 ஜிபி ரேம் கொண்ட மாடல் ரூ.32,999க்கும், 8 ஜிபி ரேம் கொண்ட மாடல் ரூ.37,999 விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதுவரை…

