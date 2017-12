தங்கை கனிமொழியை வரவேற்க வந்த விமான நிலையம் வந்த ஸ்டாலின் – குவிந்த தொண்டர்கள்

சென்னை: 2ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் வழக்கில் இருந்து விடுதலையான கனிமொழி, ஆ.ராசா ஆகியோர் இன்று டெல்லியிலிருந்து விமானத்தில் சென்னை திரும்புகின்றனர். நிரபராதியாக திரும்பி வரும் தங்கையை வரவேற்க வந்துள்ளார் மு.க.ஸ்டாலின்.

இந்தியாவிலே மிகப் பெரிய ஊழல் என்று பேசப்பட்ட 2 ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் ஒதுக்கீடு வழக்கில் ஆர். ராசா , கனிமொழி உள்ளிட்ட 14 பேரும் விடுவிக்கப்பட்டனர். அவர்கள்மீது போடப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்க சிபிஐ தவறிவிட்டதால் அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டதாக நீதிபதி கூறியுள்ளார்.

2ஜி வழக்கில் விடுதலையான திமுக எம்.பி கனிமொழி மற்றும் ஆர். ராசா சென்னை திரும்புகின்றனர் . விமானநிலையத்தில் அவர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க திமுக சார்பில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. நிரபராதியாக சென்னை திரும்பும் கனிமொழியை வரவேற்க விமான நிலையத்திற்கு நேரில் வந்துள்ளார் ஸ்டாலின்.

திமுக மகளிர் அணியைச் சேர்ந்த பெண்கள் விமான நிலையத்தில் குவிந்துள்ளனர். இது எங்களின் வெற்றி இனி எங்கும் எதிலும் வெற்றிதான் என்று மகளிர் அணியினர் மகிழ்ச்சி பெருக்குடன் கூறி வருகின்றனர்.

விமான நிலையம் அருகே உள்ள பகுதிகளில் ஆங்காங்கே கனிமொழியைப் புகழ்ந்து போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன. கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம், மயிலாட்டம் என விமானநிலைய பகுதியே களைகட்டியுள்ளது.

