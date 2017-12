தண்ணீரின்றி கருகும் சம்பா பயிர்களில் கால்நடைகளை மேயவிடும் அவலம் : இன்று தேசிய விவசாயிகள் தினத்தில் வேதனை

அறந்தாங்கி: அறந்தாங்கி பகுதியில் போதிய தண்ணீரின்றி சம்பா பயிர்கள் கருகி வருகின்றன. இதனால் கால்நடைகளை மேயவிடும் அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இன்று (23ம் தேதி) தேசிய விவசாயிகள் தினம் கொண்டாடப்படும் நிலையில், விவசாயிகள் பயிர்கள் கருகுவதால் வேதனை அடைந்துள்ளனர். தமிழகத்தில், காவிரி நீரை ஆதாரமாக கொண்டு திருச்சி, தஞ்சை, புதுக்கோட்டை, திருவாரூர், நாகை, உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் விவசாய பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் போதுமான மழை பெய்யாத காரணத்தாலும், காவிரியில் தமிழகத்திற்குரிய தண்ணீரை தமிழக அரசு பெற்று தராததாலும், விவசாயம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. இந்தநிலையில் இந்த ஆண்டு அறந்தாங்கி காவிரி பாசன பகுதியில் சுமார் 25 ஆயிரம் ஏக்கரிலும், மானாவாரி பகுதிகளில் சுமார் 30 ஏக்கரிலும் சம்பா நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டும் பருவமழை பொய்த்ததால், அறந்தாங்கி, ஆவுடையார்கோவில், மணமேல்குடி காவிரி பாசன பகுதிகளிலும், மானாவாரி பகுதிகளிலும் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நெற்பயிர்கள் போதிய தண்ணீரின்றி கருகி வருகின்றன. இதன்படி காவிரி பாசன பகுதிகளான வெள்ளாட்டுமங்கலம், சிங்கவனம், கோபாலபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும், மானாவாரியில் பரமந்தூர், பெருங்காடு, மேல்மங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் கருகும் வயலில் கால்நடைகளை மேயவிடும் அவலநிலைக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மேட்டூர் அணையில் போதிய அளவு தண்ணீர் இருந்தபோதிலும், அறந்தாங்கி பகுதிக்கு அது வந்து சேராததால் காவிரி பாசன விவசாயிகள் சொல்ல முடியாத வேதனையை அனுபவித்து வருகின்றனர். தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக நெல் சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இன்று தேசிய விவசாயிகள் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து காவிரி பாசன பகுதி விவசாயி ஒருவர் கூறியதாவது: மத்திய, மாநில அரசுகளின் தவறுகளால் தமிழக காவிரி பாசன பகுதிகளுக்கு போதுமான தண்ணீர் வந்து சேரவில்லை. பருவமழையும் பொய்த்ததால் விவசாயம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு மேட்டூர் அணையில் தண்ணீர் இருந்தும் அறந்தாங்கி பகுதிக்கு முறையாக வந்து சேராததால் பயிர்கள் கருகி வருகின்றன. இதனால் கால்நடைகளை மேயவிடும் துர்பாக்கிய நிலைக்கு ஆளாகியுள்ளோம். வாழ்வதற்கே வழியில்லாமல் நாங்கள் தவிக்கும் நிலையில் தேசிய விவசாயிகள் தினத்தால் என்ன பயன் என்றார்.

Source: Dinakaran

