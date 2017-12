ராமேஸ்வரம் : குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த், ஹெலிகாப்டர் மூலம் மண்டபம் கடற்படை தளத்திற்கு வந்தடைந்தார்.கடற்படை தளத்திலிருந்து கார் மூலம் ராமநாத சுவாமி கோவில் சென்று, குடும்பத்தினருடன் குடியரசுத் தலைவர் சுவாமி தரிசனம் செய்கிறார்

Source: Dinakaran

English summary

The President of the Republic to visit a naval base in the Hall

Rameswaram: Govind Ramnath, President of the Republic by helicopter Hall