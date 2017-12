செங்கல் சூளையில் எரிக்க வெட்டப்படும் பனைமரங்கள் : வேகமாக அழியும் கொடுமை

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே கிராம பகுதிகளில் செங்கல் சூளையில் எரிப்பதற்காக விவசாய நிலங்களில் உள்ள பனைமரங்கள் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் போதிய அளவு மழை இல்லாததால் விவசாயம் கேள்விக்குறியதாக மாறி வருகிறது. எனவே விவசாயிகள் வாழ்வாதார தேவைக்காக, ராமநாதபுரத்தை சுற்றியுள்ள கிராம பகுதி விவசாய நிலங்களில் உள்ள பனை மரங்களை வெட்டி அழித்து வருகின்றனர். இவை செங்கல் சூளையில் எரிப்பதற்காக பயன்படுகின்றன. தற்போது கட்டுமான பணிகளுக்கு செங்கல் முக்கியமானதாக உள்ளது. செங்கல் சூளையில் நிதானமாக எரிப்பதற்கு பனை மரங்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதையடுத்து பனை மரங்களுக்கும் அதிக கிராக்கி ஏற்பட்டுள்ளது. பல விவசாயிகள் தங்கள் விவசாய இடங்களில் உள்ள பனை மரங்களை வெட்டி அதிக லாபத்திற்கு விற்க தொடங்கி உள்ளனர். இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘‘மழை இல்லாததால் நாளுக்கு நாள் விவசாயம் அழிந்து வருகிறது. விவசாயம் இல்லாமல் வெறும் இடத்தை வைத்துக்கொண்டு இருப்பதைவிட, இருக்கும் இடங்களில் உள்ள பனை மரங்களை விற்று பிளாட், செங்கல் சூளைக்கு விற்பனை செய்தால் ஓரளவிற்கு லாபம் கிடைக்கிறது. இதனால் பலரும் விவசாய இடங்களை விற்றுவிட்டு புதிய சூழலுக்கேற்ப வேறு தொழிலுக்கு மாறி வருகின்றனர்’’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Brick kiln burning will be cut in Palm tree: cruelty to destroy fast

