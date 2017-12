கங்கை நதியை விட 600% ரசாயன கழிவுகள் காவிரி ஆற்றில் கலப்பதாக அண்ணா பல்கலை ஆய்வில் தகவல்

திருச்சி: காவிரி ஆற்றில் கங்கை நதியை விட 600% ரசாயன கழிவுகள் கலப்பது அண்ணா பல்கலைக்கழக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. அரசு நிதியுதவியுடன் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் காவேரி ஆற்றில் கலக்கும் கழிவுகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டது. 2013-ம் ஆண்டு முதல் 2016-ம் ஆண்டு வரையிலான காலத்தில் ஒவ்வொரு 25 கி.மீ. தொலைவிலும் ஆண்டுக்கு 3 முறை எடுக்கப்பட்ட நீர் மாதிரியை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஆய்வு மேற்கொண்டது. அதில் தண்ணீரில் கரைய கூடிய திடக் கழிவுப்பொருட்கள் லிட்டருக்கு 753 மில்லி கிராம் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்திய தர நிர்ணய குழு, லிட்டருக்கு மாசடையாத நிலையில் 500 மி.கி. மட்டுமே இருக்கலாம் என்று வரையறைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுதவிர காவேரி ஆற்றில் கலக்கும் கழிவுகளில் அளவுக்கு அதிகமாக சோடியம், குளோரின் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த நீரை விவசாய பணிக்கு பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. மேலும் அதிகளவில் சோடியம் கலந்த நீரை குடிநீருக்கு பயன்படுத்தப்படும் நிலையில் அதிக அளவில் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படும் என்றும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜவுளி, சாயப்பட்டறைகள் மற்றும் சிமெண்ட் ஆலைகளில் இருந்து வெளி வரும் கழிவுகளே காவேரியின் மாசுக்கு காரணம் என்று தெரியவந்துள்ளது.

