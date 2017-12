தேவாரம் மலையடிவாரத்தில் ஒற்றை யானை அட்டகாசம் : விவசாயிகள் பீதி

தேவாரம்: தேவாரம் மலையடிவாரத்தில் துவரைச் செடிகளை துவம்சம் செய்த ஒற்றையானை மீண்டும் காட்டுக்குள் சென்றது. இதனால் விவசாயிகள் பீதி அடைந்துள்ளனர். தேனி மாவட்டம், தேவாரம் மேற்குதொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தை ஒட்டி உள்ள அடர்ந்த காடுகளில் யானைகள் அதிகம் வசிக்கின்றன. தமிழக, கேரளா எல்லையோரங்களில் உணவு மற்றும் குடிநீர் தேடி யானைகள் அடிக்கடி இடம் பெயர்வதுண்டு. தற்போது சபரிமலை சீசன் தொடங்கி உள்ளதால் அதிகளவில் கேரளாவிற்கு பக்தர்கள் செல்கின்றனர். அடர்ந்த காட்டுப்பகுதிகளில் செல்லும்போது கேரளாவில் வாழக்கூடிய யானைகள் அனைத்தும் தமிழக வனப்பகுதிகளுக்குள் இடம் பெயர்ந்துவிடும். தற்போது யானைகள் தேவாரம் மலையடிவாரத்தை ஒட்டியுள்ள காடுகளுக்குள் இடம் பெயர்ந்துள்ளன. இதில் யானைக்கூட்டத்தில் இருந்து பிரிந்த ஒற்றையானை நேற்று முன்தினம் காலை வரை இங்குள்ள தனியார் தோட்டங்களை துவம்சம் செய்துவிட்டு சென்றுள்ளது. மலையடிவாரத்தை ஒட்டியுள்ள காடுகளில் கப்பை, துவரை, மொச்சை போன்றவை பயிரிடப்பட்டுள்ளன. இதில் துவரைச் செடியை மிதித்து சேதப்படுத்திய ஒற்றையானை இரவு முழுவதிலும் காட்டில் இருந்து விட்டு மீண்டும் தனது இருப்பிடத்திற்கு சென்றுள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். யானைகளின் நடமாட்டத்தை அறிந்து எப்போதும் வனத்துறையினர் விரட்டியடிக்க நடவடிக்கைகளை எடுப்பார்கள். ஆனால், வனத்துறைனர் தற்போது ரோந்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதில்லை என்று குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. இதுகுறித்து விவசாயி சிங்கராஜ் கூறுகையில், “ தேவாரம் பெரம்புவெட்டி ஓடை வரை ஒற்றையானை வந்துள்ளது. மலையடிவாரத்தை ஒட்டியுள்ள துவரைச் செடிகளை மிதித்து நாசப்படுத்தி உள்ளது. எனவே, இந்த யானையை விரட்டியடிக்க வேண்டும்” என்றார்.

