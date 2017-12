போத்தனூர்-பொள்ளாச்சி ரயில் பாதை அருகே மழை நீர் வடிகால் : ரூ.5 கோடி செலவில் பணி தீவிரம்

கிணத்துக்கடவு: போத்தனூர்பொள்ளாச்சி வழித்தடத்தில் அரசம்பாளையத்திலிருந்து செட்டிபாளையம் இடையே உள்ள ரயில்வே தண்டவாளம் பகுதிக்கு மழைநீர் வருவதை தடுக்க 5 கோடிசெலவில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. போத்தனூர்-பொள்ளாச்சி வழித்தடத்தில் அரசம்பாளையம் முதல் செட்டிபாளையம் வரை உள்ள ரயில்வே வழிப்பாதை 5 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை 20 முதல் 60 அடி பள்ளத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தண்டவாளங்கள் மிகவும் தாழ்வான பகுதியில் அமைந்திருப்பதால் இந்த பகுதிகளில் பெய்யும் மழைநீர் பள்ளமான பகுதியில் அமைந்துள்ள ரெயில் தண்டவாளங்கள் பகுதிகளுக்கு வந்து தண்டவாளங்கள் சேதமடையும் வாய்புகள் இருந்தது. எனவே, இதனை தடுக்க ஏற்கனவே ரெயில் தண்டவாளங்கள் குறுக்கே பல இடங்களில் மழைநீர் செல்ல வசதியாக பாலங்கள் கட்டப்பட்டது. தற்போது, அதிக மழை பெய்யும் போது தண்டவாளங்களுக்கு மழைநீரை செல்வதை தடுக்கும் வகையில் அரசம்பாளையம் செட்டிபாளையம் இடையே 5 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு 5 கோடியே 7 லட்சம் செலவில் தாழ்வான பகுதியில் உள்ள தண்டவாளங்களுக்கு மேல்பகுதியில் இருந்து மழைநீர் வராத அளவுக்கு அதனை தடுக்கும் விதமாக மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு பணிகள் வேகமாக நடக்கிறது. இதுகுறித்து ரெயில்வேதுறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: செட்டிபாளையம் அரசம்பாளையம் இடையே தாழ்வான பகுதியில் அமைந்துள்ள தண்டவாளத்திற்கு மழைநீர் வராமல் தடுக்க ஏற்கனவே பாலங்கள் கட்டப்பட்டடுள்ளது . தற்போது, அந்த பாலத்தின் வழியாக மழைநீரை கொண்டுவந்து தண்டவாளங்கள் அமைந்துள்ள பகுதிக்கு செல்லாமல் தடுக்க ரெயில்பாதையின் மேல்பகுதியில் ஓரங்களில் மழைநீர் வடிகால்கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மழைநீர் வடிகால் கட்டப்பட்டதால் கனமழையின்போதும் மழைநீர் தண்டவாளங்களுக்குள் செல்லாமல் தடுக்க முடியும்” என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Podanur junction near pollachi railway-storm water drains: at a cost of RS. 5 crores extreme

Kinathukadavu: bothanurpollachi route arasambalayathilirun