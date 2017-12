கடலூர் அருகே நிலுவைத்தொகை வழங்கததை கண்டித்து விவசாய தினத்தை கருப்பு நாளாக அனுசரித்த விவசாயிகள்

கடலூர்: கரும்பு நிலுவைத் தொகை 170 கோடி ரூபாயை ஆலை நிர்வாகம் வழங்காததை கண்டித்து கடலூர் அருகே விவசாய தினத்தை கருப்பு நாளாக விவசாயிகள் அனுசரித்து வருகின்றனர். இதை ஒட்டி விஸ்வநாதபுரம் கிரமத்தில் அனைத்து வீடுகளிலும் கருப்பு கொடி கட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் கருப்பு கொடியுடன் விவசாயிகள் ஆர்பாட்டத்திலும் ஈடுப்பட்டனர். கரும்புக்கான நிலுவைத் தொகை நான்கு ஆண்டுகளாக வழங்கப்படவில்லை என்றும் சர்க்கரை ஆலைகளிடம் இருந்து நிலுவைத் தொகையை பெற்ற தரகோரியும் இந்த ஆர்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆலை நிர்வாகமானது ஒரு டன்னுக்கு ரூ.1,325 தர வேண்டும் என்றும் இது குறித்து தமிழக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க வில்லை என்றும் அவர்கள் கூறினர். மேலும் இந்த ஆண்டுக்கான கருப்பு விலையை நான்கு மாதங்களாகியும் அரசு அறிவிக்கவில்லை என்று குற்றம்சாட்டினர். மேலும் இந்த ஆண்டு ஒரு டன் கரும்புக்கு ரூ.4,000 அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் நான்கு ஆண்டுகால நிலுவைத் தொகையை அரசு உடனடியாக பெற்றுத்தர வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர்.

Source: Dinakaran

