திருச்செந்தூரில் செல்போன் டவர் மீது ஏறி இருவர் போராட்டம் நடத்தியது வாபஸ்

திருச்செந்தூர் : திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியபுரம் பகுதியில் உள்ள செல்போன் டவர் மீது ஏறி இருவர் போராட்டம் நடத்தியவர்கள் போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றனர். பிரகார மண்டபத்தை இடிக்கும் போது அருகே உள்ள கடைகளையும் சேர்த்து அகற்றுவதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். கடைகளை அகற்றுவதால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி சுதாகர் ,கார்த்திகேயன் ஆகியோர் போராட்டம் நடத்துகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

In tiruchendur cellphone Tower climb was the withdrawal of the two struggle

