சென்னை: காஷ்மீர் பணிச்சரிவில் சிக்கி இறந்த தமிழகத்தை சேர்ந்த ராணுவ வீரர் உடலுக்கு நாளை இறுதிச்சடங்கு செய்யப்படவுள்ளது. கருர் கடவூர் அருகே நாதிப்பட்டியில் நாளை காலை மூர்த்தி உடலுக்கு இறுதிச்சடங்கு நடைபெறுகிறது. டெல்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் மூர்த்தி உடல் கோவை கொண்டுவரப்பட்டு கரூர் எடுத்துச்செல்லப்படுகிறது.

Source: Dinakaran

Kashmir Army soldiers lost their lives from this State body for the funeral tomorrow.

Chennai: Tamil Nadu from Kashmir panichari trapped dead soldiers