குமரி: கருங்கல் அருகே பாலப்பள்ளத்தில் பல லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட கிறிஸ்துமஸ் குடில் எரிந்து நாசமாகியுள்ளது. கிறிஸ்துமஸ் குடில் கட்டும் பணி நடந்துகொண்டிருந்த போது ஏற்பட்ட தீவிபத்தில் எரிந்து சேதமடைந்துள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

