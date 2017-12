மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் அருகே புஜங்கனூரில் கிணற்றில் புதையுண்டு இருவர் உயிரிழந்தனர். திடீரென கிணற்று ஓரம் இருந்த மண் சரிந்து கிணற்றுக்குள் விழ தொடங்கியது. துணி துவைத்துக்கொண்டிருந்த அனிதா(21), நீனா(30) ஆகியோர் கிணற்றுக்குள் விழுந்து உயிரிழந்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Both were caught in a fatal landslide near mettupalayam

Pudhaiyun in pujanganura in mettupalayam near mettupalayam: Wells