காரைக்குடியில் பார்வையாளர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்த பழங்கால கார்களின் அணிவகுப்பு

காரைக்குடி: காரைக்குடியில் நடைபெற்ற பழங்கால கார்களின் அணிவகுப்பு மற்றும் கண்காட்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது. காரைக்குடி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே தொடங்கிய அணிவகுப்பில், தமிழகம், கேரளா, புதுச்சேரி உட்பட பல மாநிலங்களில் இருந்து, 1930 முதல், 1985ம் ஆண்டு வரை பயன்படுத்தப்பட்ட, டச்சு பிரதர்ஸ் கேரவன், செவர்லேட், இண்டிபெண்டண்ட், மேரிஸ் மைனர், ஃப்ளைமவுத், போர்டு, டிரிம்ப், ஆஸ்டின், இந்துஸ்தான், பென்ஸ், வீல்லீஸ் ரக ஜீப்கள் உட்பட 60க்கும் மேற்பட்ட கார்களும், கண்காட்சியில் உலக போரில் பங்கேற்ற பழமையான கார்களும் கலந்து கொண்டன. பழங்கால கார்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அணிவகுத்தவாறு நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வலம் வந்தன. பின்னர் ஊர்வலமாக வந்த கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள், பாண்டியன் மைதானத்தில் பார்வையாளர்கள் கண்டு ரசிப்பதற்காக வரிசையாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

In karaikudi attracted the audience considerably old cars parade

Karaikudi: karaikudi held at ancient cars on parade and