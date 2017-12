2 ஜி வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட கனிமொழி, அ.ராசா டெல்லியிலிருந்து இன்று (சனிக்கிழமை) சென்னை திரும்பினர். அவர்களுக்கு விமான நிலையத்தில் திமுக தொண்டர்கள் தாரை தப்பட்டை முழங்க வரவேற்பு அளித்தனர். மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுகவினர் நேரில் சென்று வாழ்த்தினர்.

கோபாலபுரத்தில் கருணாநிதியை சந்தித்த கனிமொழி | படம்: ம.பிரபு



Source: The Hindu

English summary

Talking pictures: eyes of the snow. The heart was no longer

2 g case had been freed from kanimozhi, a. Raza from Delhi, Department of