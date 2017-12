கோபாலபுரத்தில் தொண்டர்களை சந்தித்தார் கருணாநிதி: கனிமொழி வாழ்த்து பெற்றார்

கனிமொழி, ஆ.ராசா கோபாலபுரத்தில் கருணாநிதியை சந்தித்து ஆசி பெற்றனர். அவர்களுடன் வெளியில் திரண்டிருந்த தொண்டர்களை கருணாநிதி சந்தித்தார்.

2 ஜி வழக்கில் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படாததால் கனிமொழி, அ.ராசா உள்ளிட்டோர் விடுதலை செய்யப்பட்டனர். 7 ஆண்டுகள் நடந்த வழக்கில் நீதிபதி ஓ.ஷைனி இந்தத் தீர்ப்பை வழங்கினார். இதனால் திமுக தலைவர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

கனிமொழிக்கும், ஆ.ராசாவுக்கும், மு.க.ஸ்டாலினுக்கும், கருணாநிதிக்கும் எதிர்க்கட்சித்தலைவர்கள் போனிலும், நேரிலும் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். சென்னைக்கு இன்று காலை விமானம் மூலம் வந்த கனிமொழி, ஆ.ராசா இருவருக்கும் திமுக தொண்டர்கள் திரண்டு வந்து வாழ்த்து சொன்னார்கள். திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், துரைமுருகன் உள்ளிட்டோர் நேரில் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

பின்னர் அங்கிருந்து கனிமொழி, ராசா உள்ளிட்டோர் கோபாலபுரம் வந்தனர். அங்கும் திரண்டிருந்த திமுக தொண்டர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். கோபாலபுரத்திற்கு வந்த கனிமொழியும், அ.ராசாவும் கருணாநிதியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர். அவர்களை சிரித்துக் கொண்டே கருணாநிதி வாழ்த்தினார்.

பின்னர் கனிமொழி, ஆ.ராசாவுடன் கருணாநிதி வீட்டு வாசலில் திரண்டிருந்த தொண்டர்களை சந்தித்தார். அவரைப் பார்த்த தொண்டர்கள் கோஷமிட்டனர். கனிமொழி கருணாநிதியிடம் தொண்டர்கள் கோஷமிடுவதைக் கூறினார். இதைக்கேட்ட கருணாநிதி சிரித்தார். இதனால் உற்சாகமான தொண்டர்கள் மேலும் கூச்சலிட்டு நெருக்கினர்.

இதனால் பாதுகாப்புக்கு வந்திருந்த போலீஸார் அவர்களை சமாளிக்க முடியாமல் திணறினர். சுமார் 15 நிமிடத்திற்கும் மேலாக கருணாநிதி தொண்டர்களை சந்தித்தார். இதற்கு முன் பிரதமர் மோடி சென்னை வந்தபோது கருணாநிதியை சந்தித்தார், அப்போதும் வீட்டுவாசல்முன் திரண்டிருந்த தொண்டர்களை கருணாநிதி சந்தித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

