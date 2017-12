ராகுல் பிரதமராகவும், மு.க.ஸ்டாலின் முதல்வராகவும் பதவி ஏற்பார்கள்: தலைவர்கள் பேச்சு

இளங்கோவன் பிறந்த நாள் விழாவில் பங்கேற்ற தலைவர்கள் 2019-ம் ஆண்டு ராகுல் பிரதமராகவும், தமிழகத்தின் முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலினும் பதவி ஏற்பார்கள் என்று பேசினார்கள்.

சென்னை: இளங்கோவன் பிறந்த நாள் விழாவில் பங்கேற்ற தலைவர்கள் 2019-ம் ஆண்டு ராகுல் பிரதமராகவும், தமிழகத்தின் முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலினும் பதவி ஏற்பார்கள் என்று பேசினார்கள். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் பேசியதாவது:- தன்மானம் என்பது இளங்கோவனின் பாரம்பரிய பண்பு. தனக்கு சரி என்று பட்டதை எவ்வளவு பெரிய தலைவராக இருந்தாலும் எதிர்விளைவுகளை பற்றி கவலைப்படாமல் சட்டென்று சொல்பவர் இளங்கோவன். எதிர்விளைவுகளை பற்றி கவலைப்படாத அறிவார்ந்த துணிச்சல் மிக்கவர். அவரால் விமர்சிக்கப்படாத தலைவர்கள் இல்லை. அதையும் மீறி எல்லா தலைவர்களிடமும் தனிப்பட்ட பாசம் கொண்டார். தற்போது இந்தியா மதவாதம் என்ற மிகப் பயங்கரமான ஆபத்தில் சிக்கிக் கிடக்கிறது. மீண்டும் மதவாத பா.ஜனதா ஆட்சிக்கு வந்தால் யாராலும் நாட்டை காப்பாற்ற முடியாது. கடந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட மதசார்பற்ற கட்சிகள் அனைத்தும் திசைக்கு நான்காக சிதறியதால் தான் மோடி பிரதமர் நாற்காலியில் அமர முடிந்தது. இனியும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கலாமா என்பதை எல்லா கட்சிகளும் சிந்திக்க வேண்டும். காங்கிரசுக்கு இளம் தலைவர் ராகுல் தலைவராகி இருக்கிறார். அனைத்து கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைத்து நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவருக்கு உள்ளது. காங்கிரசின் கரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு எல்லா கட்சிகளுக்கும் உள்ளது. ராகுல் காந்தி மக்கள் செல்வாக்கின் அடிப்படையில் தலைமைப் பதவிக்கு வந்திருக்கிறார். நாட்டை வழிநடத்தும் தகுதி அவருக்கு உள்ளது. தற்போது நாட்டில் நடைபெறும் ஜனநாயக விரோத ஆட்சியை ஓரம் கட்ட ராகுல் வலிமை பெற வேண்டியது அவசியம். காலத்தின் கட்டாயம் வரலாற்று தேவையும் கூட. எனவே காங்கிரசையும், பா.ஜனதாவையும் சமதூரத்தில் வைத்துப் பார்க்கும் இடது சாரி கட்சிகளின் நிலைப்பாடு சரியாக இருந்தாலும் காலத்தின் கட்டாயத்துக்காக தங்கள் நிலைப்பாட்டை மாற்றி அனைவரும் ஒன்றாக கை கோர்க்க வேண்டும். அப்படியானால் தான் சங்பரிவார்களின் கொட்டத்தை அடக்க முடியும். நாட்டு மக்களை காக்க புதிய ஜனநாயக புரட்சியை உருவாக்குவோம். இவ்வாறு அவர் பேசினார். அகில இந்திய காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் குஷ்பு பேசியதாவது:- தமிழகத்தில் காங்கிரசின் எழுச்சிமிக்க ஒரே தலைவர் இளங்கோவன்தான். இன்று மோடி ஆட்சியில் மக்கள் படும் வேதனை எல்லோரும் அறிந்ததே. இந்த ஆட்சியின் மீது மக்கள் வெறுத்துப் போய் இருக்கிறார்கள். 2019 பாராளுமன்ற தேர்தலில் மத்தியில் ராகுல் காந்தி பிரதமராக வருவது உறுதி. அதே போல் தமிழகத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் முதல்-அமைச்சராக வருவது உறுதி. தற்போது தமிழகத்தில் நடைபெறும் அ.தி.மு.க. ஆட்சி தங்கள் பதவியை காப்பாற்றிக் கொள்ளவும், கட்சியை பாதுகாக்கவும் ஒட்டு மொத்த தமிழகத்தின் நலனை பா.ஜனதாவிடம் அடகு வைத்து விட்டார்கள். அ.தி.மு.க.வை மக்கள் தூக்கி எறிந்து விடுவார்கள். இவ்வாறு அவர் பேசினார். இந்திய தேசிய முஸ்லீம் லீக் தலைவர் காதர் மொய் தீன் பேசியதாவது:- இந்தியாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலம்தான் பொற்காலம். அப்போது தான் நாடு பொருளாதார வளர்ச்சி கண்டது. மக்கள் நலதிட்டங்களும் நிறைவேறியது. தற்போதைய ஆட்சி அகற்றப்பட்டு மீண்டும் மத சார்பற்ற ஆட்சி காங்கிரஸ் தலைமையில் அமைய வேண்டும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

Source: Maalaimalar

English summary

Rahul as pm, MK Stalin Chief Minister and Chairman of the talks that they take office:

Ilangovan participate in birthday celebrations in the year 2019-Rahul Prime leaders