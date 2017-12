பனிச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த தமிழக ராணுவ வீரரின் உடல் கோவை கொண்டுவரப்பட்டது

கோவை: பனிச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த தமிழக ராணுவ வீரர் மூர்த்தியின் உடல் கோவை கொண்டு வரப்பட்டது. டெல்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் ராணுவ வீரர் மூர்த்தியின் உடல் கோவைக்கு வந்தது. இதனையடுத்து மூர்த்தியின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான கரூர் நாச்சிகழுத்துப்பட்டிக்கு கொண்டு செல்லப்படவுள்ளது. கடந்த 9-ம் தேதி ராணுவ வீரர் மூர்த்தி பனிச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தார். 5 நாட்கள் தேடலுக்கு பிறகு ராணுவ வீரரின் உடல் மீட்புக் குழுவினரால் கண்டறியப்பட்டது. டிசம்பர் 13-ம் தேதி ராணுவ வீரர் மூர்த்தியின் உடல் மீட்கப்பட்டது. பலியான மூர்த்தி ராணுவத்தில் கடந்த 14 ஆண்டுகளாக கன்மேனாக பணியாற்றி வந்துள்ளார். மூர்த்திக்கு சுபிக்சன் (6), மெர்வின் (3) என்ற 2 மகன்கள் உள்ளனர். தேசப்பற்று மிகுந்த மூர்த்தி ராணுவத்தை மிகவும் நேசித்து வந்துள்ளார். அதனாலேயே ராணுவத்தில் சேர்ந்து பணியாற்றி வந்துள்ளார். தனது மகன்களான சுபிக்சன், மெர்வின் இருவரும் வளர்ந்த பிறகு அவர்களையும் ராணுவத்தில் சேர்க்கப் போவதாக மனைவி தமிழரசியிடம் கூறி வந்துள்ளார். இந்நிலையில், பனிச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த ராணுவ வீரர் மூர்த்தியின் குடும்பத்தினருக்கு 20 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார். மேலும் உயிரிழந்த ராணுவ வீரரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவித்துள்ளார்.

