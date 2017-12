ஜெட் ஏர்வேசின் புத்தாண்டு சலுகை: வாடிக்கையாளர்களை கவர திட்டம்

புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஜெட் ஏர்வேஸ் விமான நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய சலுகைகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

மும்பை: ஜெட் ஏர்வேஸ் விமான நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு புத்தாண்டை முன்னிட்டு புதிய சலுகைகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, உள்நாட்டு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எகானமி வகுப்பில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு 10 சதவீதம் பயண கட்டண சலுகையையும், பிசினஸ் வகுப்பில் பயணிப்பவர்களுக்கு 15 சதவீதம் பயண கட்டண சலுகையையும் வழங்குகிறது. இந்த திட்டம் 44 நகரங்களுக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும். டிசம்பர் 23 முதல் ஜனவரி 2-ம் தேதி வரை என மொத்தம் 11 நாட்களுக்கு இந்த சலுகையை பெற முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். ஜனவரி 15-ம் தேதி முதல் பயணத்தை தொடர இந்த சலுகை வழங்கப்படுகிறது என ஜெட் ஏர்வேஸ் விமான நிறுவன அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Maalaimalar

English summary

The new year offer: Jet erves to attract customers programme

On the occasion of the new year, Jet Airways airline company vadikaiyalarkalu