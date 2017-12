நெல்லை: தனியார் கல்லூரி வேன் மீது லாரி மோதியதில் 20 மாணவிகள் படுகாயம் அடைந்தனர். மாறாந்தை அருகே நடந்த விபத்தில் சிக்கி, வேன் ஓட்டுநர் கவலைக்கிடமாக உள்ளார்.

