தமிழகத்தில் ஒரு வாரத்துக்கு வழக்கத்தை விட குறைவான மழை வாய்ப்பு: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

தமிழகத்தில் அடுத்த ஒரு வார காலத்துக்கு இயல்பைவிட மழை குறைவாக இருக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்ட வானிலை முன்னறிவிப்பில், ”வடகிழக்கு பருவக் காற்று காரணமாக அடுத்த இரு வாரங்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். எனினும் அடுத்த ஒரு வார காலத்துக்கு இயல்பைவிட மழை குறைவாக இருக்கும்.

அடுத்த ஒரு வாரத்தில் நாட்டின் வடகிழக்கு மற்றும் வடமேற்கு மாநிலங்களைத் தவிர இதர பகுதிகளில் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது. வரும் 25-ம் தேதி தெற்கு அந்தமான் மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கக் கடலை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை உருவாகக் கூடும்” என்று தெரிவித்துள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Less than a week to practice in the State of Tamil Nadu, rain chance: the Indian Meteorological Center information

The next one in Tamil Nadu over the weekend for a period of less than normal rainfall, eg.