வெற்றிவேல் செய்த உருப்படியான காரியம் வீடியோவை வெளியிட்டது: ஜெ.தீபக் பேட்டி

ஜெயலலிதா வீடியோ வெளியிட்டதே வெற்றிவேல் செய்த உருப்படியான காரியம் என ஜெ.தீபக் அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார்.

தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்த தீபக்கிடம் ஜெயலலிதாவின் மகள் என்று பெங்களூரைச் சேர்ந்த அம்ருதா உரிமை கொண்டாடுவது பற்றியும் அவரது வழக்கில் தீபக்கையும், தீபாவையும் சேர்க்க மனு அளித்தது பற்றியும் கேட்கப்பட்டது.

இதற்கு பதிலளித்த தீபக், ”அம்ருதா, ஜெயலலிதாவை தனது தாயார் என உரிமைகோரும் முன், முதலில் அப்பாவைப் பற்றி உரிமை கோரச் சொல்லுங்கள், அதை முதலில் செய்ய வேண்டும். அம்ருதா ஏன் அதைச் செய்யவில்லை. சோபன் பாபு பெரிய நடிகர். அவர் மகன் சென்னையில் தான் உள்ளார். வழக்குப்போட வேண்டியது தானே. இதைப்பற்றி ஏன் எந்த ஊடகங்களும் எழுதவில்லை?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெற்றபோது எடுக்கப்பட்டதாக வெற்றிவேல் வெளியிட்ட வீடியோ காட்சி பற்றி கேட்டபோது, ”வெற்றிவேல் வெளியிட்டது உண்மையான வீடியோதான், வீடியோவை வெளியிடுவீர்களா? வெளியிடுவீர்களா? என்று எவ்வளவு நாள் கேட்டீர்கள், இப்போது வெளியிட்டவுடன் விமர்சிக்கிறீர்கள். வெற்றிவேல் செய்தது உருப்படியான வேலை” என்று தீபக் தெரிவித்தார்.

