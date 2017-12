2017-ல் மக்கள் அதிகம் ஆர்டர் செய்த உணவு சிக்கன் பிரியாணி: ஸ்விக்கி நிறுவனம் தகவல்

இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களில் 2017-ம் ஆண்டு அதிக மக்களால் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட உணவு சிக்கன் பிரியாணி என ஸ்விக்கி நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

ஸ்விக்கி நிறுவனம், விரும்பிய உணவை ஆர்டர் செய்தால் அதை வீட்டுக்கே கொண்டு வரும் சேவையைச் செய்து வருகிறது. இந்த வருடம் ஸ்விக்கியில் அதிகம் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட உணவு வகைகள் எவை என்ற பட்டியிலை அந்நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் சிக்கன் பிரியாணி முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. அடுத்தடுத்த இடங்களில் மசாலா தோசை, பட்டர் நான், தந்தூரி மற்றும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஆகிய உணவு வகைகள் உள்ளன. பிட்சா முதல் ஐந்து இடங்களில் இல்லையென்றாலும், அதிகம் தேடப்பட்ட உணவு என்ற பெருமையை அது பெற்றுள்ளது.

மொத்தம் 5 லட்சம் முறை பிட்சா என்ற பெயரை உள்ளிட்டு வாடிக்கையாளர்கள் தேடியுள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

More people in 2017-ordered food chicken biriyani: Zwicky company information

In the major cities of India by the year 2017-if more people made to order