ஊழலில் தமிழகம் முதலிடம் பிடிக்கும்: உயர் நீதிமன்றம் வேதனை

ஊழலில் தமிழகம் முதலிடத்தை பிடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பதாக மற்றொரு நீதிபதி தெரிவித்த கருத்தை மேற்கோள் காட்டி சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மறைமலை நகரில் சாலை அமைக்கும் பணியை மேற்கொண்ட நிம்ரோட் என்ற ஒப்பந்ததாரர் அமைத்த சாலை தரமில்லாமல் அமைத்ததாகவும், சேதமடைந்த சாலையை சரி செய்து தராததாலும் கருப்புப் பட்டியலில் சேர்த்ததுடன், இழப்பை வசூலிப்பதற்கான நடவடிக்கையையும் மறைமலை நகர் பேரூராட்சி மேற்கொண்டது.

இது தொடர்பாக 2004-ம் ஆண்டு பேரூராட்சி பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து ஒப்பந்ததாரர் நிம்ரோட் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி எஸ்.வைத்தியநாதன் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, பல அதிகாரிகளுக்கு கமிஷன் கொடுத்தது போக மீதமுள்ள தொகையில் தான் சாலை அமைத்ததாகவும், அதிக போக்குவரத்து காரணமாகவும் சாலை சேதமடைந்துள்ளதாகவும், தனது விளக்கத்தை பதிவு செய்ய போதிய வாய்ப்பளிக்காமல் பேரூராட்சி உத்தரவு பிறப்பித்ததாகவும் நிம்ரோட் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

இதனை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி அதிகாரிகளுக்கு கமிஷன் என்பது லஞ்சத்தை தவிர வேறு ஏதும் இல்லை எனவும், லஞ்சம் கொடுக்காமல் ஏதும் நடக்காது என்பது துரதிஷ்டவசமானது எனவும் வேதனை தெரிவித்து மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

ஆசியாவிலேயே ஊழல் அதிகம் உள்ள நாடாக இந்தியா திகழ்வதாகவும், அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் மலிந்துள்ளதாக வழக்கு ஒன்றில் நீதிபதி கிருபாகரன் தெரிவித்துள்ள கருத்தை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி வைத்தியநாதன், தமிழ்நாடு ஊழலில் முதலிடம் பிடிப்பதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் இருப்பதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளார்

Source: The Hindu

English summary

The High Court of Tamil Nadu in corruption topped the punishment:

Corruption in the first place, the more the chances of catching it would be Ma