சபரிமலைக்கு சென்றபோது சோகம் கார்கள் நேருக்கு நேர் மோதல் ஏட்டு உள்பட 4 பேர் சாவு: 2 சிறுவர்கள் படுகாயம்

திருச்செங்கோடு: நாமக்கல் அடுத்த திருச்செங்கோடு சித்தாளந்தூரில், கார்கள் நேருக்கு நேர் மோதியதில், ஏட்டு உள்பட 4 பேர் பலியாகினர். நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்தை சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன்(42). நகராட்சியில் அலுவலக உதவியாளர். இவரது மகள் பிரியதர்ஷினி(8), நண்பர்களான குப்பாண்டாம்பாளையத்தை சேர்ந்த டிரைவர் முருகன்(40), துபாயில் பொறியாளராக உள்ள சரவணன்(47), அவரது மகன் ஹர்சித்(8) ஆகியோர் ஒரே காரில் சபரிமலைக்கு நேற்று பகல் 12 மணியளவில் புறப்பட்டனர். காரை வெங்கடேசன் ஓட்டிச்சென்றார். திருச்செங்கோடு அருகே சித்தாளந்தூர் சுள்ளிமேடு என்ற இடத்தில் சென்ற போது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், எதிரே வந்த திருச்செங்கோடு மதுவிலக்கு பிரிவு ஏட்டு செந்தில்குமாரின்(43) கார் மீது நேருக்கு நேர் பயங்கரமாக மோதியது. இதில் இரண்டு கார்களின் முன்பகுதியும் அப்பளம் போல் நொறுங்கியது. இதில், ஏட்டு செந்தில்குமார் மற்றும் முருகன், சரவணன் ஆகிய 3 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர். ஈரோடு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வெங்கடேசன், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். திருச்செங்கோடு தனியார் மருத்துவமனையில், பிரியதர்ஷினி, ஹர்சித்துக்கு தீவிர சிகிச்சையளிக்கப்பட்டு வருகிறது. விபத்தில் பலியான ஏட்டு செந்தில்குமார், பரமத்திவேலூர் அருகே பிலிக்கல்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர். இவருக்கு மனைவியும்(40), ஒரு மகனும் உள்ளனர். சபரிமலை தரிசனத்துக்கு சென்ற போது நடந்த விபத்தில் நண்பர்கள் 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம், அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.திருவண்ணாமலை அருகே 3 பேர் பலி: வேலூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் அடுத்த பேராம்பட்டு, காரப்பட்டு கிராமங்களை சேர்ந்த 28 பெண்கள் உட்பட 35 பக்தர்கள், மேல்மருவத்தூர் கோயிலில் சேவைப்பணிக்காக நேற்று முன்தினம் மினிலாரியில் சென்றுவிட்டு, இரவில் ஊர் திரும்பிக்கொண்டிருந்தனர். திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தண்டம்பட்டு கிராமப்பகுதியில் நேற்று அதிகாலை 4.45 மணியளவில் வந்தபோது மினி லாரியும் எதிரே பெங்களூரில் இருந்து வந்த லாரியும், நேருக்கு நேர் மோதின. இதில், சாந்தி(45), சரிதா(27), வசந்தி(26) ஆகிய 3 பெண் பக்தர்கள் பரிதாபமாக இறந்தனர். 17 பேர் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.

Source: Dinakaran

During a visit to Sabarimala sad cars four deaths, including a face-to-face clash Magazine: 2 children seriously

