மேட்டுப்பாளையம் அருகே பரிதாபம் துணி துவைத்தபோது மண்சரிந்ததால் கிணற்றில் புதைந்து 2 பெண்கள் பலி

மேட்டுப்பாளையம்: கிணற்றின் அருகே துணி துவைத்து கொண்டிருந்த 2 பெண்கள் மண்சரிந்ததில் கிணற்றுக்குள் விழுந்து உயிரிழந்தனர்.கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே புஜங்கனூரை சேர்ந்தவர் நீனா (30). இவரது கணவர் குமார், கடந்த 2 ஆண்டுக்குமுன் இறந்து விட்டார். இவருக்கு ஒரு மகன் உண்டு. நீனாவும் அவரது உறவினரான அனிதா(21) என்ற கோவை தனியார் கல்லூரி 2 ம் ஆண்டு மாணவியும் நேற்று பிற்பகலில் அருகில் உள்ள 70அடி ஆழ விவசாயக்கிணற்றின் கரையில் துணி துவைத்து கொண்டிருந்தனர். கிணற்றில் 25 அடி ஆழத்திற்கு தண்ணீர் இருந்தது. கரையில் இருந்த தொட்டியில் துணிகளை அலசி கொண்டிருந்தபோது திடீரென மண்சரிவு ஏற்பட்டு இருவரும் கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்தனர். தகவலறிந்து மேட்டுப்பாளையம் தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் காரமடை போலீசார் வந்து கிணற்றில் இருந்த தண்ணீரை மோட்டார் வைத்து இறைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். கிணற்றுக்குள் இடிந்து விழுந்த மண்ணும், கல்லும் சேர்ந்து சேறும், சகதியுமாக உள்ளது. கிணற்றில் பெருமளவில் மண் சரிந்து விழுந்ததால் உடல்களை மீட்க தாமதமாகும் என தீயணைப்பு துறையினர் தெரிவித்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Pity the fabric near the mettupalayam, buried in landslide prone duvaithabothu wells, 2 women killed

Washing near mettupalayam: wells had groped under 2 girls