பட்டாசு வெடிக்கத் தடை கோரிய வழக்கை விசாரிக்க வலியுறுத்தி டிச. 26 முதல் பட்டாசு ஆலைகள் மூடல்: 5 லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலை இழக்கும் அபாயம்

நாடு முழுவதும் பட்டாசு வெடிக்க தடை விதிக்கக்கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் விரைவாக விசாரித்து தீர்ப்பு அளிக்கக்கோரி சிவகாசியில் இம்மாதம் 26-ம் தேதி முதல் அனைத்து பட்டாசு ஆலைகளும் காலவரையின்றி மூடப்படும் என அனைத்திந்திய பட்டாசு சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, அனைத்திந்திய பட்டாசு சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் துணைத் தலைவர்கள் ஆசைத்தம்பி, மாரியப்பன் ஆகியோர் சிவகாசியில் செய்தியாளர்களிடம் நேற்று கூறியதாவது:

உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்காக குழந்தைகள் அர்ஜுன், கோபால் மற்றும் பிறர் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கையடுத்து, கடந்த தீபாவளியின்போது டெல்லியில் பட்டாசு வெடிக்க உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்தது. ஆனாலும், டெல்லியில் காற்று மாசு குறையவில்லை. இதன் மூலம் காற்று மாசுக்கு பட்டாசு வெடிப்பது காரணம் இல்லை எனத் தெரியவந்ததால், உச்ச நீதிமன்ற அமர்வின் மூத்த நீதிபதி ஏ.கே.சிக்ரி பிறப்பித்த ஆணையில் பட்டாசுக்கான தடை 1.11.2017 முதல் நீக்கப்பட்டது.

மீண்டும் வழக்கு

இதையடுத்து, நாடு முழுவதும் பட்டாசு தயாரிப்பு, விற்பனை மற்றும் பயன்படுத்த தடை விதிக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதிய மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளனர். 1.12.2017-ல் விசாரணைக்கு வந்த இம்மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்யும் என எதிர்பார்த்தோம். ஆனால், நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டது. இது தொடர்பாக பதிலளிக்குமாறு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது.

விற்பனையாளர்கள் அச்சம்

ஒருவேளை இவ்வழக்கில் பட்டாசு விற்பனைக்கு தடை வந்தால் விற்பனையாளர்களின் கடைகளுக்கான உரிமம் ரத்து செய்யப்படுவதோடு, அவர்கள் செய்த முதலீடும் பாதிக்கப்படும். இதன் காரணமாக, தற்போது விற்பனையாளர்கள் யாரும் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்களுக்கு ஆர்டர்கள் தரவில்லை. இந்த நிலையற்ற தன்மையால் பட்டாசுத் தொழில் முடங்கியுள்ளது. எனவே, வரும் 26-ம் தேதி முதல் அனைத்து பட்டாசு ஆலைகளையும் காலவரையின்றி மூடுவதற்கு முடிவு செய்துள்ளோம். இதனால், இத்தொழிலில் நேரடியாக ஈடுபட்டுள்ள 2 லட்சம் தொழிலாளர்களும், 106 வகையான உப தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள 3 லட்சம் தொழிலாளர்களும் வேலையிழக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

விரைந்து விசாரிக்க மனு

இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு எப்படி இருந்தாலும் சரி. வழக்கை உடனடியாக விசாரித்து உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்புக் கூற வேண்டும் என்பதே எங்களின் கோரிக்கை. எங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்பு மிகவும் தாமதமாக கிடைத்தாலும், அதனால் பயனில்லை. ஒருவேளை பட்டாசுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டால், இந்த தொழிலைவிட்டு நாங்கள் வெளியேறுவதைத் தவிர எங்களுக்கு வேறு வழி கிடையாது. வரும் ஜனவரி 5-ம் தேதி இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வருகிறது. அப்போது, இவ்வழக்கை விரைந்து முடிக்கக்கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்ய உள்ளோம். இது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் டிச.28-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

